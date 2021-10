Poco conosciuta dal pubblico italiano, la modella inglese Bianca Gascoigne parteciperà alla nuova edizione di “Ballando con le stelle”. Scopriamo qualcosa in più su di lei

È pronta a debuttare sul palco di Ballando con le stelle che rappresenterà anche la sua prima vera esperienza televisiva in Italia. Parliamo di Bianca Gascoigne, modella inglese nota per aver partecipato a diverse trasmissioni nella sua terra d’origine. Ora cercherà di farsi conoscere anche nel nostro Paese dove è nota soprattutto per essere la figlia dell’ex calciatore Paul Gascoigne.

Chi è Bianca Gascoigne: tutto sulla concorrente di Ballando con le stelle

In Inghilterra Bianca Gascoigne ha raggiunto una certa notorietà, soprattutto grazie alle sue partecipazioni ai reality della tv inglese. Vincitrice dell’edizione del 2006 del noto dating show Love Island, nel 2017 si è fatta conoscere nell’edizione inglese del Grande Fratello, dove è giunta in finale.

Nel frattempo ha continuato il suo percorso conducendo alcuni speciali legati a trasmissioni televisive e partecipando come ospite ad alcuni programmi minori. Tentò anche la carriera musicale presentandosi alle audizioni di X Factor, senza ottenere i risultati sperati.

Bianca Gascoigne ha intrapreso così una carriera da modella e da influencer, condividendo scatti e attimi di vita sul suo profilo Instagram dove più di 300 mila followers la seguono con interesse.

Il pubblico italiano la conosce per essere la figlia dell’ex calciatore inglese Paul Gascoigne che di recente ha partecipato al reality de L’Isola dei Famosi. Costretto al ritiro a causa di un infortunio, ha tuttavia conquistato il pubblico con la sua simpatia. Bianca è in realtà la figlia “adottiva” del calciatore, nata dalla precedente relazione dell’attuale compagna di Paul, Sheyl Failes.

La modella è stata legata sentimentalmente al personal trainer Kris Boyson ma la storia tra i due sembrerebbe terminata, seppur da poco. Al momento l’influencer sarebbe quindi single.

Bianca è quasi pronta al suo debutto su Rai 1 dove il pubblico potrà vederla impegnata sulla pista da ballo. Come se la caverà? E soprattutto, riuscirà a farsi conoscere anche dai telespettatori italiani? L’appuntamento con Ballando con le stelle è per sabato 16 ottobre in prima serata.