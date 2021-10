Chiara Ferragni e Fedez cambiano casa: le foto lasciano senza parole

Chiara Ferragni e Fedez si trasferiscono in una nuova casa: i due sono pronti a lasciare City Life e a trasferirsi in un posto nuovo insieme ai loro bambini

Chiara Ferragni e Fedez sono senza ombra di dubbio una delle coppie più famose del mondo dei social. I due si sono conosciuti nel 2016 dopo che lui ha scritto una canzone in cui la citava, da allora hanno cominciato a sentirsi e la scintilla è scoccata praticamente subito. Nessuno avrebbe mai scommesso un centesimo su di loro e invece è arrivata in pochissimo tempo la proposta del matrimonio, la notizia della prima gravidanza e poi le nozze in grande. Proprio il mese scorso hanno festeggiato il loro secondo anniversario. I due adesso sono pronti a compiere un altro grande passo.

Nuova casa per Fedez e Chiara Ferragni: le prime foto del loro nido

La futura casa dei Ferragnez sembra grande quanto il mio intero cortile 😊😊😊😊😊😊 pic.twitter.com/kGJA9M02Mi — c l a u d I a ( @ l u c I b l u _) O c t o b e r 1 3 , 2 0 2 1

Chiara e Federico, infatti, stanno costruendo una nuova casa. Prima di sposarsi avevano pensato di cambiarla proprio per l’arrivo del loro bambino, la casa di Fedez era troppo da scapolo, però poi hanno cambiato idea e hanno deciso di restare lì dov’erano e di apportare dei cambiamenti. Probabilmente è stato l’arrivo di Vittoria a spingerli a prendere questa decisione: con alcuni scatti e video pubblicati nelle storie, Chiara oggi ha rivelato che lei, Fedez, Leone e Vittoria si trasferiranno in una nuova casa che stanno costruendo dal niente. Da quel poco che abbiamo visto, sembra proprio che il posto sarà grandissimo e probabilmente ci vorrà anche un bel po’ per poterla realizzare, ma sarà sicuramente una casa meravigliosa dove la loro famiglia potrà vivere serenamente.

I due hanno ricevuto tantissimi auguri per la nuova casa: sicuramente ci renderanno partecipi dei lavori man mano che comincerà a prendere forma.