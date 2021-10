La bella conduttrice Daniele Ferolla è stata intervistata da Maurizio Costanzo, il suo racconto è molto emozionante

Daniela Ferolla ospite da Maurizio Costanzo racconta la sua carriera a Lineaverde dove ormai lavora da ben 8 anni. Costanzo ammette che la vedrebbe anche a fare altro dopo tutti questi anni a condurre il programma su Canale 5. Anche lei è d’accordo sul cambiamento, anche perché rivela le difficoltà che ci sono dietro ad un programma come questo che è molto on the road. Si deve adattare ad ogni temperatura e circostanza, è stancante ma chiaramente da anche molte soddisfazioni e permette di andare alla scoperta di posti magnifici immersi nella natura.

Daniela Ferolla ospite da Maurizio Costanza parla del futuro

La Ferolla è stata chiamata da Costanzo per rilasciare un’intervista in occasione dell’uscita della nuova stagione di Lineaverde. Programma che conduce da ben 8 anni, tanto è vero che Maurizio le chiede se le piacerebbe cambiare, aggiungendo che lui stesso la vedrebbe a fare altro. Lei conferma sostenendo che è sicuramente aperta a nuove opportunità, anche perché Lineaverde non è un programma facile da girare e preparare. Questo programma è nato nel 1981 ed è un viaggio tra arte, natura e cucina anche. In ogni puntata la conduttrice appare in un luogo diverso alla scoperta delle tradizioni e ricette del territorio.

Lei conduce il sabato insieme a Marcello masi, mentre la domenica ci sono Beppe Convertini e Giuseppe Calabrese. Fino ad ora le stagione andate in onda sono state 41 e a breve uscirà la nuova. Durante l’intervista Maurizio ha voluto anche fare un regalo alla conduttrice facendole vedere un video messaggio mandato dalla sorellina, che si congratula con lei per la nuova stagione del programma. Inoltre la ringrazia per esserle stata sempre accanto, specialmente in quest’ultimo periodo che per lei è stato travagliato. La Ferolla ha condiviso alcuni momenti dell’intervista su instagram e ha scritto queste parole:

“Che onore essere stata intervistata dal grande Maurizio Costanzo! Non vi nascondo che ero molto emozionata..era da tempo che avrei voluto incontrarlo e alla fine eccomi qua a fare due chiacchiere in confidenza con un mostro sacro della tv italiana. Qui se vi va trovate un piccolo estratto dell’intervista. L’intera puntata di Se Fatta Notte la trovate su Rai Play”.