Elisa Isoardi svela l’unico e vero amore della sua vita

Elisa Isoardi ha un solo unico e vero amore. Forse non tutti conoscono il vero protagonista delle giornate della conduttrice televisiva: i dettagli

La conduttrice televisiva Elisa Isoardi è un personaggio molto amato dal pubblico dei social e del piccolo schermo. In questo periodo tra i volti più apprezzati del panorama televisivo italiano c’è quello della ex Miss.

Il rapporto con i fan non è stato sempre idilliaco basti pensare all’esperienza della conduzione a “La prova del cuoco” che si è risolta dopo poco tempo in modo non felice.

Lei però ha avuto la forza e la capacità di conquistare il cuore dei telespettatori mostrando la sua dolcezza e la sua professionalità a “Ballando con le stelle” insieme a Raimondo Todaro. Da quel momento per la showgirl piemontese è iniziato un periodo d’oro.

Elisa Isoardi svela il suo più grande amore

Dopo una discussa relazione durata diverso tempo con il leader della Lega Matteo Salvini a quanto pare c’è qualcun altro oggi nel suo cuore. Gli appassionati di gossip però potrebbero restare delusi in quanto il suo vero e grande amore non è un uomo ma è un dolce batuffolo di pelo. Si tratta infatti di un barboncino toy di nome Zenit.

Un amore nato in un momento particolare della vita di Elisa in cui si sentiva particolarmente sola. In una recente intervista ha raccontato che dopo il trasferimento della sua coinquilina Elena a Pesaro e l’aver perso la compagnia del gatto nero Otello tornato nella sua casa di Cuneo, sentiva il bisogno di tenerezza.

È così quindi che recandosi in un allevamento ha incontrato Zenit e da quel momento i due non si sono più lasciati.

La conduttrice si è allontanata dal suo fedele cagnolino solo durante il periodo in cui ha vestito i panni di naufraga a “L’isola dei Famosi”, non prima però di averlo lasciato nelle mani amorevoli di sua madre.