Elodie, bellezza devastante: in un posto incredibile al fianco di una persona speciale. Fan in estasi – FOTO

Elodie ha condiviso con il popolo del web alcuni attimi trascorsi in posto mozzafiato al fianco di una persona speciale.

Bellezza mozzafiato e talento unico. Elodie continua a catturare i fan con il suo fascino intramontabile e il suo carisma innato tanto che è una delle cantanti più apprezzate in Italia. Arrivata seconda nel 2015 ad “Amici” oltre a scalare le classifiche con le sue hit ha raggiunto una grande notorietà su Instagram, dove è seguita da ben 2,5 milioni di follower.

31 anni di Roma, il suo feed è un racconto dalla sua vita professionale e personale narrata attraverso scatti incredibili da shooting e momenti spensierati al fianco dei suoi cari.

Negli ultimi giorni la cantante ha monopolizzato l’attenzione in merito alla crisi scoppiata con il compagno Marracash: il loro amore sembra essere sia giunto al capolinea. L’artista, che ha esordito di recente a “Le Iene” come co-conduttrice, sarebbe stata pizzicata per le strade milanesi al fianco di Davide Rossi, manager marketing di Armani. Intanto nelle ultimi storie di Instagram si è mostrata in una location inaspettata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Ammazza”, Adriana Volpe mostra il suo lato migliore, il primo piano crea scandalo – FOTO

Elodie radiosa: in un posto pazzesco con una persona speciale

Per vedere lo scatto di Elodie, vai su Successivo