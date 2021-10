La bella Tittocchia ha condiviso su instagram uno scatto in cui indossa un abito lungo scollato e con ampio spacco

Emanuela Tittocchia ha condiviso su instagram uno scatto davvero sensuale con indosso un abito lungo con ampio spacco sulle gambe e uno scollo molto profondo. Non si accorge che il seno è completamente fuori, il mini abito non contiene le sue forme prorompenti. Una vera esplosione di sensualità, i fan commentano:”Sei stupenda amore”, “Sei uno schianto altro che malinconica”.

La Tittocchia si rivolge ad una esperta per riordinare l’armadio

La bella Tittocchia ha bisogno d’aiuto e ricorre ad una esperta per riordinare il suo armadio immenso. Inizialmente l’esperta afferma che la Tittocchia è già abbastanza ordinata anche le gonne sono divise per colori. Tuttavia trova qualche errore, come il computer lasciato nell’armadio e i cassetti sono molto disordinati. La conduttrice se la cava nell’ordine, ma ha comunque bisogno di un piccolo aiuto per sistemare ancora qualche imperfezione. Recentemente la Tittocchia ha partecipato all’Isola dei famosi nell’edizione condotta da Ilary Blasi, il suo personaggio è stato apprezzato ma non è durata molto nel reality. Lei è decisamente più portata per il teatro e la conduzione.

Infatti a settembre dopo aver condotto uno spettacolo ha scritto queste parole:”Datemi un palco, datemi un racconto, datemi una vita. Emozione, adrenalina, scambio, energia, bellezza. C’è poco altro che mi riempie così”. La Tittocchia è originaria di Torino e sin da piccola comincia a studiare le arti dello spettacolo, canto, danza e pianoforte. Si esibisce a Teatro e partecipa a concorsi televisivi. Successivamente frequenta il liceo Scientifico e poi si laurea in Architettura al Politecnico di Torino, una strada lontana dallo spettacolo. Ma intanto frequenta anche una scuola di recitazione al Teatro Nuovo di Torino. La televisione rimane per lei un punto in sospeso, da sempre si ispira ai grandi delle tv come la Carrà, Totò, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Perciò arriva anche a far parte di quel mondo, muovendo i primi passi nelle emittenti piemontesi come Tele Vox, Quinta Rete, Quartarete e Rete 7. Il suo ruolo è di conduttrice di telegiornali e curatrice di alcune trasmissioni che affrontano vari temi. In ogni caso continua a fare teatro che rimane una grande passione per lei. La sua passione per la recitazione la porta ad interpretare anche qualche ruolo in televisione nella serie Un posto al sole, Ho sposato uno sbirro, Non smettere di sognare e tanti altri.