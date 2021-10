Eva Henger in minigonna, nessuno riuscirebbe ad indovinare la sua vera età! La showgirl riesce sempre ad ammaliare i suoi followers.

Nessuno lo direbbe, ma Eva Henger compirà tra poco 49 anni. La showgirl festeggerà il compleanno il 2 novembre! Nonostante l’età non più giovanissima Eva sa sempre come ammaliare i suoi followers, e si prende cura (spesso chirurgicamente) del suo corpo per tenerlo in forma e a portata di vista. In uno degli ultimi video pubblicati su Instagram la si vede sfilare al tramonto: Eva indossa un completo estivo che a malapena la copre, e sfoggia un’abbronzatura perfetta e una minigonna cortissima che poco si addice al clima autunnale di questi giorni.

Eva Henger, è tornata la pace con la figlia Mercedesz?

Mentre Eva Henger continua ad ammaliare i suoi followers con foto sexy e video in intimo, il gossip si concentra sulla sua relazione con la figlia Mercedesz. Durante gli ultimi mesi Eva e la figlia hanno litigato spesso, scambiandosi battute cattive e commenti poco carini non solo sui social, ma anche durante le interviste e le ospitate televisive. Sembra però che durante le ultime settimane la situazione sia migliorata.

Poche settimane fa, infatti, Eva e la figlia Mercedesz hanno pubblicato su Instagram alcune fotografie scattate durante la loro vacanza a Gyor, in Ungheria, città natale di Mercedesz. Le due donne erano lì con amici, e pare che il “ritorno alle origini” abbia contribuito a risaldare il legame tra madre e figlia. Nonostante questi scatti non c’è stata nessuna dichiarazione ufficiale da parte di nessuna delle due. Forse, per la prima volta dopo tanto tempo, Eva e Mercedesz hanno deciso di escludere il pubblico italiano dalla loro complicata situazione familiare.

Eva e Mercedesz hanno deciso di trascorrere insieme un po’ di vacanze in Ungheria, per scordare il passato e magari riconciliare un rapporto che per troppo tempo si è logorato. Ci saranno riuscite? Ci auguriamo di se, e restiamo in attesa di vederle di nuovo insieme sui nostri schermi preferiti!