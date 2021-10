Jessica Franceschetti ha folgorato il popolo del web con un nuovo scatto rovente. Subito è boom di like e commenti.

Curve roventi, fascino ipnotico, fisico perfetto. Jessica Franceschetti non smette mai di stupire i fan con i suoi scatti bollenti condivisi sulla sua seguitissima pagina Instagram, che conta ben 1,2 milioni di follower.

Diventata nota per le sue partecipazioni in format sportivi a livello locale, è una grande appassionata di calcio mostrandosi spesso nei suoi scatti con il pallone alla mano. Classe 1988, a seguito degli studi in ragioneria, ha lavorato in un albergo per poi approdare nel mondo dello spettacolo come modella.

È stato un suo amico a spronarla a lanciarsi nei social e agli inizi per gioco ha costruito un feed con foto sbalorditive: oggi è seguitissima e i suoi scatti roventi sono in grado di mandare letteralmente in tilt i fan, come è accaduto con l’ultimo condiviso.

Jessica Franceschetti il costume mostra tutto: fan in tilt

