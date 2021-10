“Ti pagano anche per questo?”, fan in rivolta contro Caterina Balivo: la FOTO che ha scatenato la polemica

L’ultimo post di Caterina Balivo ha inaspettatamente sollevato una quantità sproporzionata di polemiche: la conduttrice non aveva previsto una simile reazione da parte dei fan

Da quando il suo programma “Vieni da me” ha chiuso i battenti, Caterina Balivo è libera da qualsiasi impegno professionale e sembra godere a pieno di questo particolare momento della sua vita. Come si evince dai profili social, in realtà, l’ex modella di Aversa non si ferma neanche per un istante. Le sue giornate si dividono tra shooting fotografici ed eventi a cui è invitata a presenziare in qualità di ospite.

La Balivo, con il sorriso e la vitalità che da sempre sono il suo marchio di fabbrica, non viene mai meno agli impegni presi. Di tanto in tanto, tuttavia, anche la conduttrice necessita di tempo per riposare e ricaricare le energie. Quello che è accaduto oggi ha dell’incredibile ed ha scatenato reazioni differenti nei fan.

Fan in rivolta contro Caterina Balivo: la FOTO che ha scatenato la polemica

Anche Caterina Balivo ha bisogno di godersi dei momenti di totale relax e tranquillità. La conduttrice, impegnata sia sul fronte professionale che su quello familiare, si divide tra il lavoro e i figli Guido Alberto e Cora, che sono la sua unica ragione di vita. Quest’oggi, durante la pausa pranzo, Caterina ne ha approfittato per scattarsi una foto strepitosa proprio mentre degustava un appetitoso piatto di pasta: degli invitanti spaghetti al pomodoro.

“Spaghetti al pomodoro, buonissimi e pronti in soli pochi minuti grazie a Vero Gusto Pomodori Datterini e Basilico Genovese Dop“: questa la didascalia che accompagna il post, realizzato in collaborazione con il marchio Barilla. “Buonissimi, buon appetito“, è il commento di un utente, che sembra aver di gran lunga apprezzato lo scatto. Tuttavia, ci sono state anche persone che non hanno risparmiato alla conduttrice aspre critiche.

“Ti pagano anche per queste cose, e c’è gente che lavora ore ed ore…“: questa la stoccata di un utente, che con la Balivo non si è mostrato affatto lusinghiero. Per fortuna, i followers della conduttrice superano nettamente gli haters.