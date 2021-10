Federica Panicucci, la notizia più bella comunicata a “Mattino 5”: “La famiglia si allarga”

A “Mattino 5”, Federica Panicucci ha fatto una rivelazione che ha emozionato il pubblico da casa: “La famiglia si è allargata”. Di cosa si tratta?

La nuova edizione di “Mattino 5” è partita con netto ritardo rispetto ai pronostici. Nonostante il programma, durante la passata stagione televisiva, si sia rivelato uno dei prodotti di punta dell’emittente, Pier Silvio Berlusconi ha inaspettatamente deciso di posticipare la partenza del format al 20 settembre. Fino a quella data, Canale Cinque ha dato spazio a “Morning News” di Simona Branchetti.

Una scelta che Federica Panicucci ha accolto con grande sportività, essendosi trattato solamente di una settimana di slittamento. Ora che la trasmissione ha ripreso i consueti ritmi, tutto sembra procedere per il meglio. Proprio quest’oggi, la conduttrice ha fatto una rivelazione clamorosa nei minuti finali della diretta: il pubblico ha trattenuto a stento l’emozione.

NON PERDERTI ANCHE —> Diletta Leotta in accappatoio, ma qualcosa va storto… Si piega e mostra il paradiso

Federica Panicucci, la notizia più bella comunicata a “Mattino 5”: tutti i dettagli

E con questa bella notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani come sempre su #Canale5!#Mattino5 pic.twitter.com/l4sEMDK0Mv — Mattino5 (@mattino5) October 13, 2021

NON PERDERTI ANCHE —> “Ci mancava il prete no-vax”;, Barbara D’Urso sbotta a “Pomeriggio 5”. Il motivo è clamoroso

Federica Panicucci e Francesco Vecchi sono nuovamente al timone di “Mattino 5”, il format che ormai da diversi anni fa concorrenza a “Storie italiane” di Eleonora Daniele. La conduttrice, dopo essersi rilassata a lungo nel corso delle vacanze estive, è tornata più carica che mai per un’edizione che promette di fare scintille. Al termine della puntata odierna, la Panicucci e Vecchi hanno fatto un annuncio che ha sciolto il pubblico da casa: “La famiglia di Mattino 5 si è allargata“.

Il pensiero dei presentatori è andato a Gianluca Torti, giornalista della trasmissione che è recentemente diventato papà di Jacopo Giulio. “Volevamo gioire assieme a Gianluca per questo cucciolo meraviglioso che è nato proprio ieri. Benvenuto!“: queste le parole con cui Federica ha annunciato la meravigliosa notizia, mentre sullo schermo alle sue spalle venivano proiettate immagini del neonato. Francesco Vecchi, emozionatissimo, non ha mancato di complimentarsi con il collega per la bellezza di suo figlio.

“Guarda che bello che è...”: questo il commento del conduttore, visibilmente commosso. Con questa bella notizia, la Panicucci ha salutato i telespettatori, rinnovando l’appuntamento per domani mattina.