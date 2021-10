Soleil Stasi comincia a non sopportare Aldo Montano e alcuni suoi atteggiamenti. Nella casa del GF Vip, aumentano le tensioni tra i concorrenti

Soleil Sorge è sicuramente una delle concorrenti più discusse di questa edizione del GF Vip. Amata e odiata perché non esita mai a parlare quando ha qualcosa da ridire. Negli ultimi tempi si è messa contro la maggior parte dei concorrenti della casa, che cominciano a temerla e a voler fare qualcosa per riuscire a farla uscire. Intanto lei continua il suo percorso senza curarsi di tutte queste critiche e a dire tutto quello che passa per la testa. Così ha fatto anche dopo la puntata che è andata in onda lunedì.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Emma Marrone: “Il valore di un’artista non si misura da questo….”. Il web impazza

Soleil Sorge ha da ridire su Aldo Montano: lo sfogo al GF Vip

View this post on Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G r a n d e F r a t e l l o ( @ g r a n d e f r a t e l l o t v )

Soleil, seduta in veranda insieme ad alcuni suoi compagni, si è lamentata dei comportamenti di Aldo Montano nelle ultime settimane. Era un po’ di tempo che lo stava osservando a debita distanza e ora pensa di avere il quadro della situazione abbastanza chiaro da poter dire la sua senza lasciarsi andare a pregiudizi. Poi ha rivelato qualcosa che le da particolarmente fastidio: “Lo vedo che si fa la sauna e poi si butta in piscina tutto sudato, senza prima fare la doccia“. Insomma, Soleil non le manda di certo a dire. I due riusciranno a chiarire e trovare un punto d’incontro? D’altra parte Soleil alla fine, contro ogni aspettativa, è riuscita a ritrovarsi anche con le Principesse. Finito invece il suo momento di pace con Sophie Codegoni, con cui aveva legato praticamente subito all’inizio di questa avventura.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Alberto Matano ed il gesto che non ti aspetti, i fan sono increduli – VIDEO

Soleil al momento nella casa ha molti nemici ma è tanto amata anche per questo: proprio ieri ha avuto una brutta lite anche con Raffaella Fico a causa di un bicchiere rotto.