“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 13 ottobre: la risposta di Tina

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 ottobre: Stefania ha un problema con Gemma. Tina dà una risposta a Vittorio.

Nelle ultime puntate di Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Vittorio proporre a Tina un'occasione di lavoro. La ragazza dovrebbe recitare in un film promosso dallo stesso direttore del Paradiso. Nonostante l'offerta sia allettante, tuttavia, la ragazza sembra molto turbata. Nel frattempo Flora Ravasi ha cominciato a lavorare al grande magazzino. La sua presenza preoccupa molto Umberto, mentre Agnese si considera soddisfatta per essere riuscita a trovare la lettera scritta da Achille, padre di Flora. Stefania infine si è sistemata insieme al padre Ezio nella vecchia casa dei Cattaneo. A loro si sono unite anche la nuova compagna di Ezio e sua figlia Gemma.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 ottobre: Gemma è gelosa

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Stefania riscontrerà alcuni problemi nella convivenza con la nuova compagna di suo padre. Nonostante Veronica sembri davvero una persona dolce e disponibile, la gelosia della figlia Gemma genererà un problema di comunicazione tra di loro.

Anna accetterà una proposta di lavoro e tornerà al Paradiso, questa volta come assistente di Beatrice, mentre Flora riscontrerà alcuni problemi nella creazione della nuova collezione del grande magazzino.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Tina si deciderà a dare una risposta a Vittorio. Per quanto lusingata, la cantante deciderà di rifiutare l’offerta di Conti. Ormai è palese che Tina stia nascondendo qualcosa. Ma di cosa si tratterà? Cosa fa la ragazza quando parte per la Svizzera?

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda mercoledì 13 ottobre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione.