“Come mi preferite?”. Jasmine Carrisi gioca con i fan. Le FOTO scatenano i commenti: ne spunta uno inaspettato

Jasmine Carrisi. Carriera lanciatissima nel mondo dello spettacolo da parte della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Si scatenano i commenti sul suo profilo Instagram

Piccola stella in ascesa. Così potremmo definire la bella Jasmine Carrisi, una delle figlie più giovani del celebre cantante Al Bano, che ha deciso di seguire le orme del genitore e impegnarsi in una carriera nel mondo dello spettacolo.

La ragazza ha solo vent’anni ma il suo curriculum si è infoltito in maniera copiosa nell’arco di pochi mesi. Si è divisa tra musica e piccolo schermo facendo delle apparizioni in ambiti illustri. La ricordiamo, infatti, come giudice a “The Voice Senior” (programma condotto da Antonella Clerici) non solo a fianco del padre, ma anche a mostri sacri come Loredana Bertè e Gigi D’Alessio.

NON PERDERTI ANCHE –> Elisa Isoardi look militaresco per Roma, gambe chilometriche ed una silhouette che stende. Bollente! – FOTO

Jasmine Carrisi spopola sui social. Indecisa, chiede parere ai fan

View this post on Instagram Un post condiviso da JASMINE (@jasminecarrisi)

Fino all’anno scorso Jasmine Carrisi aveva all’attivo un solo singolo dal titolo “Ego”. Recentemente ha confermato il suo interesse nella musica con il brano “Calamite” e in seguito con “Stikide”, pezzo realizzato in collaborazione con Kiko El Crazy e Deny K.

Tuttavia, la giovanissima figlia di Al Bano non rinuncia a un altro aspetto della sua vita che la vede impegnata all’università. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Linguistico, ha lasciato la sua amata Cellino San Marco (in Puglia) e si è trasferita a Milano. Nel capoluogo lombardo sta studiando Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa dove, inoltre, è più vicina al fermento culturale e al ventaglio di opportunità che solo una grande città può offrire.

Jasmine Carrisi coltiva il suo rapporto con i numerosi fan attraverso i social network, in particolare Instagram dove conta (al momento) 99,7mila follower.

L’ultimo post pubblicato chiede un loro intervento diretto, giocando e rendendoli partecipi delle sue condivisioni. Propone, infatti, un medesimo scatto ma in due distinte versioni: una in bianco e nero, l’altra a colori. La cantante in erba li invita a scegliere.

Difficile decisione per gli utenti; Jasmine è bellissima, sensuale, e le emozioni che trasmettono le immagini possono essere differenti. Si scatenano i commenti: “Direi che addosso a te sta bene qualsiasi cosa, sia i colori che Black e White”, “Colori per vedere i tuoi occhi di cristallo purissimo che completano il resto della tua dolcezza”, “Bella a prescindere”.

NON PERDERTI ANCHE — > “Ma anche bonissima”, Anna Foglietta femme fatale che fa sognare: schiena nuda ed erotismo allo stato puro – FOTO

Tra le varie tracce di passaggio emerge un cuoricino rosso lasciato da mamma Loredana Lecciso, ma non solo. Qualcuno lascia un parere affettuoso, di chi sarà mai?

É di zia Raffaella che non ha dubbi: “Colori!”. Forse non tutti ricorderanno che la celebre mamma di Jasmine appariva spesso come soubrette in compagnia della sorella gemella (Raffaella appunto), divenuta anche lei molto nota nel corso degli anni duemila.