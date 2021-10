Karina Cascella cambia look e torna indietro nel tempo: bellezza e sensualità però non mutano. Scollo da vertigini

Gli ultimi due anni per lei non sono stati affatto facili. Come per moltissimi, anche per Karina Cascella, la pandemia ha portato scompiglio e ha di certo lasciato il segno. Lo ha raccontato nelle sue Instagram Stories al suo importante pubblico social un po’ di giorni fa.

“La pandemia, problemi miei personali e di salute”, un mix di accadimenti che si sono sommati e che non è stato facile gestire. La Cascella ne è stata travolta ma come ha sempre fatto, fin da ragazzina, si è rimboccata le maniche ed è andata avanti. E ora ha voglia di cambiare, ecco come.

Karina Cascella in versione mora, il lato A è pazzesco

Sono diversi giorni ormai che Karina Cascella sta mostrando la sua voglia di cambiare look. Si tratta dei suoi capelli e per decidere chiede aiuto ai suoi follower su Instagram che non la lasciano mai sola. Di tagli e colori negli ultimi anni ne ha cambiati diversi e riguardando le vecchie foto si riconosce, oggi, più in alcuni rispetto ad altri.

Già qualche giorno fa l’ex opinionista di “Uomini e Donne” aveva tirato fuori una vecchia foto che la ritraeva con i capelli lunghi e mori, scelta che non le dispiaceva affatto. Ieri Karina ha riaperto il cassetto dei ricordi e ha sfoderato un’altra foto del passato.

Capelli sempre lunghi, ad onde, e mora, forse leggermente più chiara ma di certo completamente diversa da come la vediamo oggi: biondissima e con un taglio di media lunghezza. Lei scrive a corredo dello scatto: “Colore, lunghezza e piega preferiti di sempre😎”. Ed i suoi fan? Apprezzano eccome facendole arrivare tanti complimenti.

C’è però una cosa che non passa inosservata: il suo decolleté. Lo scollo dell’abito di Karina è generoso e anche molto profondo. Il suo lato A non si nasconde, anzi e si mostra in tutta la sua abbondanza.

Oltre che sui capelli gli occhi cadono proprio là ed il tempo si ferma. Uno tra tutti i suoi fan le dice, infatti, “Sempre tanta roba”.