La bella moglie di Facchinetti ha condiviso una foto su instagram allo specchio con indosso una mise sensuale che fa impazzire il web

Lady Facchinetti ha condiviso uno scatto davvero hot su instagram, indossa calze nere con tacchi a spillo e sopra ha solo il reggiseno. La foto manda in tilt instagram, i fan si accorgono che non indossa gli slip e commentano all’impazzata. Inoltre nella didascalia scrive provocando:”L’autocorrect ha appena cambiato il messaggio che ho mandato a mio marito da Ho voglia di cozze a Ho voglia di c***o e ora lui sta correndo a casa per essere deluso”. I followers ridono scrivendo che è fantastica e che vestita così provoca il marito. Altri ritengono che è molto volgare.

LEGGI ANCHE>>>“La pantera nera”, Ainett Stephens non si contiene. La minigonna vola su, è il delirio – FOTO

Wilma Faissol donna e mamma eccezionale

View this post on Instagram Un post condiviso da Wilma Faissol (@ladyfacchinetti)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Mi candido come schienale alternativo”, Elisabetta Canalis seno sporgente manda in tilt: inchioda i fan allo schermo – FOTO

La bella moglie di Facchinetti è una donna e mamma fantastica, il suo lavoro a tempo pieno è quello di fare la mamma per i suoi tre figli. Ma prima di conoscere Francesco Facchinetti e mettere su famiglia, la bella Faissol ha lavorato nella comunicazione per la stilista famosa Vera Wang. Successivamente il suo sogno era di diventare una giornalista di moda, ma poi dopo aver conosciuto suo marito ha deciso di dedicarsi alla famiglia. Ad oggi in ogni caso è diventata un’influencer popolare ha infatti 477 mila followers, che certo sono quelli del marito che ne ha ben 1 milione ma se la cava anche lei.

I due si sono sposati nel 2014 con rito civile perché lei era già stata sposata con un’altro uomo, da cui ha avuto un altra figlia. Stessa storia per Facchinetti che prima di sposare lei è stato a lungo in una relazione con la bella conduttrice Alessia Marcuzzi, da cui ha avuto la figlia Mia. Facchinetti e Wilma si sono incontrati a Marrakech dove erano entrambi in vacanza. Lei lo ha soccorso mentre stava male per aver mangiato qualcosa. Hanno sempre dichiarato di essere l’opposto l’uno dell’altro, eppure sono innamoratissimi e il loro matrimonio va avanti da 7 anni ormai, sono una delle coppie più solide dello showbiz.

Vivono in provincia di Como in una villa che ha fatto costruire proprio lui sul terreno di famiglia, che appartiene a loro da quattro generazioni. La sua famiglia proviene da origini contadine e per loro il terreno è molto importante perché segna la loro storia, e averci potuto costruire casa sua è stata un emozione. L’ha chiamata anche come la sua prima figlia Mia.