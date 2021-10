“Ma come fai?” Laura Chiatti posa osé e nuovo look, soltanto in body è una meraviglia – FOTO

Il nuovo look dell’attrice Laura Chiatti si afferma come un trionfo di sensualità, sfoggiandola in posa osé sarà ancor di più una vera “meraviglia”.

Dopo aver amorevolmente battezzato, attraverso una delle sue ultime storie su Instagram, il suo partner dal 2014, Marco Bocci, come un “secchione“, per via delle sue scrupolose attenzioni nei confronti dei suoi progetti lavorativi, la bellissima attrice dalla bionda chioma classe 1982, Laura Chiatti, ha voluto effettuare un cambio radicale.

Eppure, la recente interprete della commedia di “Addio a Nubilato“, su regia di Francesco Apolloni e per il cinema di “Un’avventura“, pellicola realizzata da Marco Danieli nel 2019, oltre a voler effettuare pubblicamente tale svolta decisiva per quel che riguarda il suo look, deciderà di concentrarsi su quali potrebbero essere, oggi, le modalità per esibirlo al meglio. E sarà proprio per tal motivo che diverrà lecito domandarle: “ma come fai?”

Laura Chiatti, posa osé e nuovo look, soltanto in body è una meraviglia

