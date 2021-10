“Love is in the Air” anticipazioni 14 ottobre: il piano di Eda e di Melo

Anticipazioni della prossima puntata di Love is in the Air. Melo ha intenzione di mettere in atto un piano per aiutare la sua migliore amica a tornare con Serkan

Quarto appuntamento della settimana con Love is in the Air, la serie tv turca che stanno seguendo tutti dall’inizio di questa estate. Si respira amore negli episodi che abbiamo visto questa settimana: questo perché sta gravitando tutto attorno alla festa di San Valentino. Tra la memoria perduta di Serkan, la nuova relazione di Ayfer e Alexander e Engin e Piril che stanno per avere un figlio, le nostre coppie stanno vivendo dei momenti davvero molto turbolenti. Melo però ha deciso di fare qualcosa per aiutare la sua amica.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Per San Valentino, Selin aveva organizzato una cena con Deniz, Eda e Serkan. Melo però ha deciso di mettere in atto un piano: ha chiuso Selin in ufficio e in questo modo Eda si ritrova da sola alla cena insieme a Serkan. Ha solo questa occasione per poter mettere in atto il suo, di piano. Ha intenzione di provare a risvegliare con dolcezza la memoria di Serkan, facendogli rivivere i momenti più significativi della loro storia. Certo, aveva già provato qualcosa del genere, ma non ha intenzione di arrendersi così e vuole fare più tentativi possibili. Vuole lottare per riprendersi il suo uomo e farà tutto ciò che è in suo potere per ottenerlo. Questa cena potrebbe essere l’ideale per ricreare un’atmosfera romantica e scuotere qualcosa nell’architetto.

Eda, infatti, ha saputo dal dottore di Serkan che non è escluso che lui riesca a recuperare la memoria: se c’è davvero una possibilità, Eda ha intenzione di provarci.