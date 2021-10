“Stai da Dio”. Ludovica Valli in perfetta forma dopo la gravidanza. Capolavoro FOTO

Ludovica Valli è uno dei personaggi più amati del mondo del web: l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram ha conquistato tutti

Ludovica Valli è stata una delle troniste più amate di Uomini e Donne. Tra il programma di Maria De Filippi e Temptation Island, la sua carriera televisiva è stata una parentesi davvero tanto intensa. Dopo aver terminato le sue storie d’amore pubbliche, ha conosciuto un uomo meraviglioso con cui ha cominciato una relazione davvero molto importanza. Ha continuato a lavorare invece sui social, dove ogni giorno pubblica post e sponsorizza prodotti o vestiti. Per i suoi followers è un vero e proprio modello di ispirazione.

Ludovica Valli fa impazzire tutti: lo scatto che ha fatto record di likes

Ludovica ha sempre parlato del suo desiderio di essere una mamma giovane e di mettere su famiglia, e con il suo fidanzato questo è stato possibile. Circa un anno e mezzo fa ha annunciato una gravidanza sui social e ad oggi la piccola Anastasia è tra le sue braccia. Ha compiuto sette mesi proprio pochi giorni fa e ogni giorno le riempie la vita in mille modi. La piccola ha conquistato già tutti sui social: è una bambina bellissima e somiglia sempre di più alla sua mamma. Dopo aver messo al mondo Anastasia, Ludovica è tornata subito ad allenarsi per rimettersi in forma e nel giro di pochissime settimane, è tornata ad avere il suo fisico di sempre. Lo possiamo vedere proprio dall’ultimo scatto pubblicato su Instagram, in cui mostra ai suoi fans un jeans che ha comprato su internet.

Nel giro di pochissimi minuti, ha ricevuto tantissimi likes e commenti di apprezzamento: i complimenti non si sprecano e non soltanto per lei, ma anche per i pantaloni che indossa!