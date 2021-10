Erica Piamonte sorride ai fan e mostra tutta la sua bellezza, il web non sa che foto scegliere: che spettacolo

Influencer e ragazza immagine, Erica Piamonte è molto attiva sui social dove non perde occasione di condividere con il web alcuni scatti mozzafiato. Il pubblico italiano l’ha conosciuta per aver partecipato al “Grande fratello vip” nel 2019, arrivò in finale ma non vinse. In quell’occasione rivelò anche di avere avuto un flirt con Taylor Mega.

Oggi quella storia sembra ormai essere dimenticata e la Piamonte continua il suo percorso da influencer. E’ seguita da più di trecentomila follower che la supportano e sostengono.

GUARDA QUI>>Travolto da una barriera di cemento: operaio di 55 anni perde la vita

Erica Piamonte, lato A in vista: una bomba per il web – FOTO

PER SCOPRIRLO VAI SU SUCCESSIVO