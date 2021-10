“Non vali come donna”, Maria De Filippi e la sfuriata contro il cavaliere: c’entra suo figlio

Maria De Filippi non ha affatto digerito le pesanti osservazioni di uno dei cavalieri del trono over: la sfuriata riguardante suo figlio ha fatto tremare i presenti in studio

È la padrona di casa di “Uomini e Donne” ormai da molti anni, eppure Maria De Filippi non manca mai di stupirsi di fronte ai siparietti messi in atto dai protagonisti del parterre. Con gli over, in particolare, la conduttrice ha sempre avuto il suo bel da fare, specie nelle passate edizioni. I personaggi più amati della trasmissione, infatti, si sono spesso resi protagonisti di scenette davvero imbarazzanti, che la presentatrice si è ritrovata a dover interrompere.

Qualche anno fa, la De Filippi aveva intavolato una discussione dai toni accesi con Barbara De Santi ed Antonio Jorio, due dei più famosi ex volti del trono over. Il cavaliere, che aveva tirato in ballo la questione “figli”, era stato aspramente redarguito da Maria. Scopri nei dettagli che cosa era accaduto durante la puntata in questione.

Maria De Filippi e la sfuriata contro il cavaliere: c’entra suo figlio

All’epoca, la lite che si era scatenata in studio riguardava Antonio Jorio e Barbara De Santi, ex protagonisti del trono over. Il cavaliere romano, punzecchiato dalla dama, si era lasciato andare a delle osservazioni piuttosto pesanti sul suo conto. Jorio aveva infatti insinuato che la De Santi non fosse adatta alla sua professione di insegnante proprio perché lei stessa non aveva avuto figli. La De Santi, sull’orlo del pianto, aveva chiesto aiuto a Maria.

“Maria, tu sei sposata ma non hai figli tuoi. Se Antonio avesse detto una cosa del genere a te, suppongo che gli avresti mollato uno schiaffo“: questa la domanda implicita che la De Santi aveva rivolto a Maria. La conduttrice, dopo aver riflettuto, aveva risposto alla dama in totale tranquillità: “Dipende dalla persona che mi dice le cose. Io ho adottato un figlio ma lo ritengo mio a tutti gli effetti, quindi non me ne fregherebbe nulla“.

Le sue parole avevano immediatamente sollevato l’applauso dei presenti. La De Filippi, con il suo solito garbo, impartì alla partecipante una delle sue tante lezioni di vita, ipnotizzando il pubblico in studio e quello da casa.