La ex gieffina sui social ha postato uno scatto osé di lei in barca completamente nuda di schiena mentre osserva il mare all’orizzonte.

Classe 1977, opinionista e showgirl di molte trasmissioni Mediaset, è però conosciuta in Italia principalmente per essere stata una delle concorrenti della primissima edizione del “Grande Fratello” andata in onda nel 2000.

Marina La Rosa dopo il clamore suscitato nella Casa, è oggi una mamma premurosa e molto attenta dei figli Andrea e Gabriele nati dopo il matrimonio con Giudo Bellitti nel 2018. Un cambio di vita molto importante che oggi l’ha portata a restare molto più in disparte rispetto ad alcuni anni fa, attenta nel modo di porsi e sempre molto garbata con e parole che rivolge ai follower sui social. Scopriamo cos’ha postato ieri?

Marina La Rosa fa impazzire nuda senza reggiseno, la sua riflessione però fa esplodere d’amore i fan

Lesina con attenzione ciò che pubblica su Instagram ma quando lo fa significa che è davvero un pensiero che le gira in testa da tempo e vuole condividerlo per attrarre benessere. Lo ha fatto anche ieri sera quando ha scritto di getto un’idea che forse aveva solo bisogno di materializzarsi ben nitida davanti a lei:

“Chissà se anche a voi capita di domandarvi dove vada a finire l’amore sprecato”, esordisce. “Sì tutto quell’amore che hai provato o provi ma non è stato ricambiato. Non è ricambiato perché non si è interessati o non si comprende o, semplicemente, non si sa che farsene”.

Marina continua la sua lunga riflessione: “Signora per favore mi dia due chili di amore sprecato anzi no, me ne metta sette che a casa mia tanto non lo spreco. Oppure dovremmo creare dei cassonetti, come per la plastica vetro carta, il cassonetto dell’amore sprecato (come quello dei vestiti usati) e chi ne vuole un po’ può prenderlo. Perché lì dentro ce ne sarebbe proprio tanto. ‘Il cassonetto dell’amore sprecato’. #deliriodeldodiciottobreduemilaventuno”.

La showgirl scrive queste parole come una didascalia ad una foto di lei scattata quest’estate in barca, è seduta a prua con le gambe rannicchiate al petto nudo, a coprirla solo gli slip leggeri ed i capelli al vento.

Un bagno di sole oggi nostalgico che si è concessa di svelare ai fan che però non hanno potuto non commentarne, oltre al messaggio d’amore, anche la bellezza divina: “Bellissime parole ma te sei una grande fi*a 🔥”, “Io credo che l’amore sia come seguire Marina La Rosa: non è mai sprecato 😝”, “Dopo queste parole ti amo ancora di più!”.