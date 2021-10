Una reazione inattesa da parte di una delle protagoniste di “Matrimonio A Prima Vista” lascia attoniti i suoi telespettatori. Cosa succederà adesso?

Sembrava essere destinata a trascorrere in serenità la prima settimana della quarta edizione di “Matrimonio A Prima Vista“, trasmissione nuovamente tornata in auge su Real Time a partire dallo scorso 5 ottobre in prima serata.

Eppure, una dinamica non troppo felice, che ad ora potrebbe irrimediabilmente aver travolto, seppur dopo il fatidico “sì”, una delle prime coppie di sconosciuti presentatesi al programma d’intrattenimento, pare sia stata sufficiente ad interrompere quei solidi equilibri di iniziare serenità.

“Matrimonio A Prima Vista” la reazione violenta lascia il pubblico incredulo

Si tratta di un episodio accaduto nella puntata di ieri fra Davide e Martina, entrambi coetanei. I due sono stati una delle tre coppie a presentarsi per prime nel nuovo format televisivo. Davide, grande appassionato di panorami naturali e reduce da una lunga introspezione durante l’anno della pandemia, è apparso sin da subito folgorato dalla sua promessa sposa. E non accenna a nasconderlo ai telespettatori, quanto meno alla diretta interessata. Mentre Martina, che ama viaggiare e perciò vivere la sua vita all’insegna della libertà, se in un primo momento sembrava intenzionata a lasciarsi andare tra le braccia di Davide, si è poi tirata indietro bruscamente lasciando il pubblico a bocca aperta.

Davide, auto-definitosi “cozza“, per via dei suoi atteggiamenti particolarmente lusinghieri ed affettuosi, e forse per tal ragione ritenuti “soffocanti”, nei confronti della sua “sconosciuta”, ha infatti dovuto adeguarsi in queste ore ad un rifiuto senza precedenti. Dopo essere tornati alla vita di sempre Martina ha chiesto con schiettezza a Davide di passare la notte lontana da lei, in un’altra camera della sua abitazione.

Cosa accadrà nei prossimi sei mesi non è ancora dato saperlo. Eppure, le intenzioni di Martina, sembrerebbero già essere molto chiare. I suoi comportamenti starebbero mettendo in dubbio perfino la sua volontà di partecipare al programma. Che abbia commesso un errore ad accettare? Il pubblico per ora non riesce ancora a darsi una spiegazione sull’accaduto, figuriamoci il malcapitato neo-sposino.