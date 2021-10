“Matrimonio a prima vista 2021” diventa hot, scena a luci rosse non censurata. Fan increduli – FOTO

Nessuno si aspettava che questa nuova edizione del programma potesse essere così intensa, sotto molti punti di vista.

Ieri sera è andata in onda su Real Time la terza puntata della nuova stagione di “MAPV Italia” che ha visto impegnate le tre coppie di perfetti sconosciuti alle prese con i rispettivi viaggi di nozze.

Martina Manoni e Davide Graceffa sono arrivati a Cagliari e dopo alcuni tentennamenti si sono scambiati il loro primo bacio a stampo, Jessica e Sergio Capozzi a Catania dove tra un giro in catamarano e qualche discussione stanno mettendo alla prova la loro solidità come coppia anche dal punto di vista fisico e di affinità sessuale.

Infine Dalila Cantagallo e Manuel Felici che, catapultati ad Alberobello in Puglia, a differenza delle altre coppie hanno sin da subito creato quell’intimità che nessuno si sarebbe invece aspettato. Tra i due la passione è esplosa intensa e vulcanica.

Dalila e Manuel sono passione allo stato puro, le foto parlano chiaro

Mentre le altre coppie sono ancora in fase esplorativa, Dalila e Manuel, dopo la prima notte di sole coccole e abbracci, non si sono tirati indietro una volta giunti a destinazione per il viaggio di nozze.

Al confessionale, entrambi, hanno svelato che “ci sono i presupposti per innamorarsi” anche se la strada è ancora lunga e per avere un quadro completo dovranno rimboccarsi le maniche.

Non hanno però esitato a consumare il rapporto chiusi tra le pareti del trullo che li ospitava. Le immagini trasmesse in tv li hanno descritti abbracciati in tenere effusioni all’interno della vasca da bagno della loro suite matrimoniale.

Nel dopo serata è andata in onda su Twitch, come tutte le settimane, la rubrica curata dall’ex partecipante Marco Rompietti che aiutato nelle riflessioni dalle colleghe Cecilia e Sara, ha voluto commentare a caldo quanto accaduto.

Ciò che è merso è la sfrontatezza con cui i due coniugi romani hanno iniziato le effusioni davanti il cameramen che “probabilmente nell’imbarazzo più totale ha continuato le riprese” (seppure consensuali, ndr). Il quesito ora che in molti si stanno domandando è se davvero i due stanno facendo sul serio oppure è solo una strategia per creare apparenza e non mostrarsi realmente per quelli che sono, con le loro fragilità e insicurezze.

Una serata dunque hot per i telespettatori di Real Time che hanno assistito alla scena impreparati per tanta foga mostrata in diretta. L’appuntamento ora è per martedì prossimo sempre alle 21.25 sul canale 31 del digitale terrestre.