Miriam Leone, il post Instagram dedicato all’uscita nei cinema del suo nuovo film lascia il pubblico senza parole: è commovente.

“Marilyn ha gli occhi neri”, il nuovo film che vede come protagonista la bellissima Miriam Leone, uscirà nelle sale dei cinema italiani giovedì 14 ottobre. La trama del film racconterà la relazione tra Clara, mitomane, e Diego, nevrotico. I due verranno “accoppiati” dallo psichiatra del centro di riabilitazione che frequentano entrambi, che deciderà di metterli alla prova affidandogli la gestione di un ristorante. Inizialmente cucinare insieme, evitando ogni litigio, sembra impossibile, ma l’unione fa la forza e i due protagonisti scopriranno presto di avere qualità inaspettate.

Potrebbe interessarti leggere anche —> “Perché ti sei sposata due volte?” Miriam Leone lascia senza fiato. La FOTO manda in estasi

Miriam Leone, domani al cinema il suo nuovo film “Marilyn ha gli occhi neri”

View this post on Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Potrebbe interessarti leggere anche —> Miriam Leone, le forti dichiarazioni sul suo passato: “I bulli mi chiamavano…”

“Marilyn ha gli occhi neri” è il terzo lungometraggio scritto da Giulia Louise Steigerwalt e prodotto da Simone Godano. La storia raccontata nel film si basa su una vicenda davvero accaduta. “Lo spunto di questa storia viene da un fatto realmente accaduto” ha raccontato Godano durante una recente intervista. “A Londra un ragazzo che ha perso il lavoro decide di prendersi gioco del mondo che lo ha rifiutato. Crea il The Shed at Dulwich, un locale che non esiste. In soli due mesi […] diventa il primo ristorante di Londra su Tripadvisor. […] Ogni giorno centinaia di persone scrivono di avere frequentato il suo ristorante e aver vissuto un’esperienza unica e irripetibile. […] Peccato che nessun cliente abbia mai mangiato lì e nessun musicista ci abbia mai suonato. Questa storia è lo specchio di una società che vive di immagini, di fake news, di superficialità, di social e di seguito di massa”.

Per ricordare l’uscita del film nei cinema Miriam Leone ha pubblicato un post su Instagram, svelando alcuni dei retroscena più commoventi della produzione. “Fare questo viaggio in Clara é stato profondo sin da subito […] Clara, esclusa dalla società, giudicata, isolata, considerata da tutti un rifiuto! Eppure così libera dentro, con così tanta dignità a coprire quella disperazione […] Fare un viaggio nei disagi della mente, tra i disturbi e dolori della psiche (anima!) è stato per me un privilegio e un dono, che spero di potervi restituire da domani al cinema…” ha raccontato Miriam.

Il cast di “Marilyn ha gli occhi neri” vanta nomi celebri: accanto a Stefano Accorsi e la Leone vedremo anche Thomas Trabacchi, Mario Pirrello e Andrea Di Casa.