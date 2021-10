“Un’esplosione di ..” Miriana Trevisan festeggia, la giacca si apre ed il corpetto cede: visione bollente – FOTO

Miriana Trevisan è un condensato di emozioni: felicità, bellezza e sensualità allo stato puro. Conquista tutti nella casa del “GF Vip”

Sono bastati pochi secondi per conquistare il pubblico di Canale 5 a Miriana Trevisan nella scorsa puntata del “GF Vip”. La sua sincerità, il sentimento forte che la lega ancora al suo ex marito Pago, l’amore per il figlio Nicola e la forza di una donna che non si è mai arresa.

Miriana ha mostrato le sue fragilità ma senza vergognarsi ed in un attimo i telespettatori si sono immedesimati in lei. Così l’ex valletta di Mike Buongiorno ha vinto alla grande la sfida al televoto ed è rimasta ancora in gioco. Felicità a mille nella casa di Cinecittà e applausi sul suo profilo Instagram.

NON PERDERTI ANCHE — > “A bocca aperta” Wanda Nara il completino manda in tilt in web. Dea parigina – FOTO

Miriana Trevisan bomba sexy al “GF Vip”: la FOTO

PER VEDERE LA FOTO DI MIRIANA TREVISAN VAI SU SUCCESSIVO