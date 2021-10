“Non nego quello che provo”, Nina Moric, l’annuncio che il figlio Carlos aspettava: il web è in tilt – FOTO

Nina Moric, la sua ultima foto di Instagram è un’esplosione di dolcezza e amore: suo figlio Carlos Maria non può far a meno di gioire

Finalmente, tra Nina Moric e Fabrizio Corona sembra essere tornato il sereno. Nell’ultimo anno, i due ex si erano fatti la guerra proprio a causa di Carlos Maria, il figlio 19enne della coppia che aveva procurato loro enormi preoccupazioni. L’ex modella aveva deciso di portare suo figlio in Svizzera per sottoporlo a tutte le cure necessarie, alla luce dei problemi psichici manifestati dal giovane.

Fabrizio, che inizialmente non l’aveva presa bene, ad oggi è grato all’ex moglie per la tempestività con cui ha agito. E proprio la Moric, di recente, ha sconvolto il pubblico del web mediante l’ultimo scatto pubblicato: l’ex modella si è lasciata andare ad una commovente ed inaspettata dichiarazione d’amore.

Nina Moric, l’annuncio che il figlio Carlos aspettava: il web è in tilt – FOTO

