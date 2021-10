“Splendida, bravissima e sensuale”. Nunzia De Girolamo: sguardo ammaliante e labbra seducenti. La rivoluzione dell’ex ministro – FOTO

Nunzia De Girolamo. Da ex ministro del governo Letta a personaggio di spicco della televisione di stato. Il cambiamento di rotta inaspettato con risultati sorprendenti

Nata il 10 ottobre 1975, ha spento due giorni fa ben 46 candeline l’affascinante Nunzia De Girolamo.

Avvocato, eletta due volte alla Camera, è stata ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo di larghe intese del governo Letta. Rappresentante del PdL, ha sposato Francesco Boccia (in forza al PD), anche lui ex ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Conte bis. Sono genitori di una bambina. La De Girolamo è l’esempio vivente che nella vita non bisogna “mai dire mai” e che tutto può essere stravolto in poco tempo a qualsiasi età.

Nunzia De Girolamo: il percorso inaspeattato dell’ex ministro

Dopo aver militato a lungo e ad altissimi livelli nella vita politica del nostro paese, Nunzia De Girolamo ha deciso di cambiare rotta e imbarcarsi in un percorso del tutto nuovo, sconosciuto e che non sapeva dove l’avrebbe portata.

Ha voluto rischiare nella sua carriera, mettendo una pietra sul passato e cimentandosi, quindi, in un ambito che forse nemmeno lei stessa avrebbe pensato potesse esserle congeniale: quello televisivo.

L’ex ministro, infatti, dalla scorsa stagione è approdata su Rai Uno al timone di un programma dal titolo “Ciao maschio” in cui indaga l’universo maschile insieme a ospiti illustri, svelando i loro pensieri nascosti, le fragilità e raccontando aneddoti interessanti delle loro vite.

Alcune timide apparizioni sul piccolo schermo erano già state fatte in precedenza a “Non è l’Arena”, programma di LA7 condotto da Massimo Giletti, e come concorrente della quattordicesima edizione del talent show “Ballando con le stelle”, in tandem con il maestro Raimondo Todaro.

La sua capacità come conduttrice è stata premiata al punto che “Ciao Maschio” è stato rinnovato dalle reti di stato per una seconda stagione.

Nunzia De Girolamo è inoltre un personaggio molto amato del web. Uno stuolo di fan la segue su Instagram, social in cui propone immagini di sè sempre seducenti e accattivanti. Nelle ultime Stories, per esempio, è possibile scorgere una clip in cui è intenta a indossare un makeup perfetto per i suoi toni mediterranei, volto a illuminare lo sguardo penetrante e far risaltare le labbra carnose.

“Splendida, bravissima e sensuale” – scrive un utente, ammirato dal suo fascino e complimentandosi per i risultati raggiunti come personaggio televisivo esordiente.