Raimondo Todaro non sarebbe più single: secondo le ultime indiscrezioni, spunta il ritorno di fiamma per il noto ballerino.

Raimondo Todaro è senza ombra di dubbio uno dei ballerini più famosi della nostra televisione. Il nativo di Catania, dopo aver disputato gare internazionali di ballo, viene scelto come maestro dal programma ‘Ballando Con le Stelle’. Il siciliano ha vinto diverse edizioni della trasmissione: la prima volta che si classificò al primo posto fu quando fece coppia con Cristina Chiabotto.

Qualche mese fa, tuttavia, Raimondo ha fatto un annuncio importante sul web: il classe 1987 ha salutato il programma guidato da Milly Carlucci per approdare sulle reti Mediaset: il 34enne è diventato insegnante di danza per ‘Amici di Maria De Filippi’. Dal punto di vista sentimentale, Todaro è stato a lungo con Francesca Tocca. I due nel 2013 hanno avuto una figlia. Nel 2019, tuttavia, è arrivata la separazione. Secondo alcune interessanti indiscrezioni, per il noto ballerino spunta un ritorno di fiamma.

Raimondo Todaro, ritorno di fiamma: l’incredibile indiscrezione

Secondo quanto lanciato dal settimanale ‘Chi’, Raimondo Todaro sarebbe tornato nuovamente con Francesca Tocca. Il loro rapporto si era spezzato a causa di un tradimento di lei. La classe 1989 ha avuto anche un flirt con un allievo della scuola, Valentin Dumutru.

I due stanno partecipando ad ‘Amici’: come raccontato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, la frequentazione nel corso della trasmissione guidata da Maria De Filippi ha riacceso la passione tra i due ballerini. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda in via del tutto eccezionale lo scorso lunedì, sarebbero state pronunciate anche alcune frasi che hanno di fatto confermato il tutto.

Raimondo, nel corso di una puntata di ‘Amici’, si è esibito in una samba da applausi: il video in cui vengono mostrare le facce della Celentano ha fatto velocemente il giro del web.