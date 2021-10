“Salviamola!” Raffaella Fico si scopre: il vestito scivola via… E’ un panorama da sogno – FOTO

Un colpo di scena inatteso coglierà impreparati i fan della gieffina, Raffaella Fico è pronta a scoprirsi in un panorama “da sogno”.

In seguito all’ultima diretta di lunedì 11 ottobre, per quel che riguarda la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, un dettaglio sbalorditivo sull’outfit della showgirl dalla chioma ribelle e di origini partenopee, Raffaella Fico, rivelatosi ai suoi telespettatori soltanto in questa mattina di mercoledì, avrebbe attirato a dismisura l’attenzione dei suoi ammiratori.

L’ex conduttrice di “Tutti In Campo” e nota modella trentatreenne, seppur avendo già partecipato nel 2008 al reality del “GF” e conoscendo perciò le sue dinamiche, rischierebbe ugualmente di divenire una delle eliminate nella prossima settimana. Adesso pare non le resti dunque che sfruttare al meglio questi ultimi giorni, riscattandosi agli occhi del pubblico, ed evitare così di varcare la tanto temuta Porta Rossa.

Leggi anche —>>> “Ma come fai?” Laura Chiatti posa osé e nuovo look, soltanto in body è una meraviglia – FOTO

“Salviamola!” Raffaella Fico mozzafiato: il vestito scivola via… E’ un panorama da sogno

PER VEDERE “IL PANORAMA MOZZAFIATO” DI RAFFAELLA FICO, VAI SU SUCCESSIVO.