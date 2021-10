La bella Samantha De Grenet ha condiviso un video reel su instagram in cui si prepara alla mattinata con tanta sensualità

Samantha De Grenet è bellissima e sensuale su instagram nel video girato questa mattina della sua preparazione. Si comincia a riprendere con il telefono sin da appena sveglia, poi si alza va verso il bagno e apre la doccia. Si spoglia e si lava per poi uscire in asciugamano e cambiarsi in abiti comodi ed eleganti per affrontare una giornata a Milano. Infatti si trova in un albergo che si affaccia sulla stazione Centrale di Milano.

LEGGI ANCHE>>>“Ma come fai?” Laura Chiatti posa osé e nuovo look, soltanto in body è una meraviglia – FOTO

Samantha De Grenet da la sua opinione sui concorrenti del GF Vip

View this post on Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Beautiful”, anticipazioni puntata 13 ottobre: il rapimento

La bella De Grenet ha condiviso un video su instagram in cui commenta i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Lei per prima sa cosa vuol dire stare in quella casa, perché l’anno scorso ci stava lei. Le sue prime parole sono rivolte a Manuel che a suo dire è un ragazzo eccezionale per la forza che sta dimostrando in questo programma anche vista la sua situazione che lo costringe sulla sedia a rotelle. Arrivano poi alcune parole su Soleil che la De Grent ammette, non le sta affatto simpatica. Tuttavia si sente di spezzare una lancia in suo favore, spiegando che secondo lei non è per nulla razzista e anzi i compagni che si sono schierati contro di lei in modo esagerato hanno sbagliato.

Su Davide afferma che è entrato di più nelle dinamiche del gioco dicendo sempre ciò che pensa ma in modo educato. Concorda con lui anche su quanto detto su Soleil, che le altre la temono e per questo la attaccano duramente. Non la convincono affatto invece le sorelle Selaissé che parlano troppo a suo dire e piangono facilmente. Di tutte però preferisce Jessica. Sulla Cipriani invece afferma che la scenata con il fidanzato è stata troppo finta ed esagerata, e anche sul commento fatto sul cane non le è piaciuto.

La De Grenet parla anche di Giucas affermando che lui agisce molto in favore di videocamera, cercando di incontrare il favore del pubblico. Ainett d’altra parte è un personaggio invece che le piace molto per la sua forza e per la storia toccante della sua vita. I followers della De Grenet hanno apprezzato le sue osservazioni e rispondono con i loro pensieri. Agisce come una vera opinionista sui social.