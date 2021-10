Sangiovanni, novità eclatante in arrivo: per lui un ruolo inedito

Sangiovanni, il giovane fenomeno della scuola di “Amici” viaggia spedito nel mondo dello spettacolo. Quello che farà nessuno lo immaginava

Ha fatto cantare e ballare tutti quest’estate con la sua “Malibù” che è diventata una vera e propria hit ha record. Parliamo ovviamente di Sangiovanni, il giovane cantante della scuola di “Amici” che solo qualche giorno fa ha ricevuto dalla Fimi il settimo disco di platino, un traguardo che mai nessuno aveva raggiunto in così poco tempo.

Grandi soddisfazioni per lui dunque a livello musicale anche se pare che, per il momento, Sangiovanni non abbia nessuna intenzione di partecipare al Festival di Sanremo. Il motivo? Il cantante ha detto di avere altri progetti di lavoro e la notizia che è arrivata in queste ore è del tutto eclatante.

Sangiovanni ed il nuovo progetto: ecco cosa farà

In cosa sarà impegnato Sangiovanni per non partecipare al Festival di Sanremo? Per lui è in arrivo un ruolo che forse nessuno avrebbe immaginato. Secondo le indiscrezioni lanciate dal settimanale Vero, il cantante, dovrebbe essere esordire come attore.

Ci sarebbe per lui, infatti, un ruolo in una fiction che vedremo su Sky. “Sangiovanni sarà il probabile protagonista di una nuova serie che dovrebbe andare in onda su Sky gli inizi del prossimo anno”, segnala la rivista di spettacolo e gossip.

Che siano questi gli impegni lavorativi a cui faceva riferimento il cantante? Potrebbe essere probabile. Se davvero Sangiovanni debutterà come attore vorrà dire che il suo futuro artistico diventerà sempre più ricco di esperienze. Non solo musica ma anche recitazione e chissà quali altri progetti. Sangio è amatissimo e come ha fatto di recente un’altra allieva di “Amici”, Elodie, ha voglia di mettersi in gioco e sperimentare altre strade.

La vita del giovane Sangiovanni che in passato ha vissuto momenti bui, come lo stesso ha raccontato, pare che abbia preso una nuova e positiva piega. Anche dal punto di vista sentimentale le cose vanno a gonfie vele per lui.

La storia d’amore con Giulia Stabile, la ballerina di “Amici”, va benone e per il momento i due hanno deciso di mostrarsi il meno possibile insieme sui social.