Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini interviene su Lulù e Manuel Bortuzzo: “Smettila di comportarti come una bambina, lui non ti vuole”.

La relazione tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo all’interno della casa del Grande Fratello VIP si è fatta particolarmente drammatica. Durante l’ultima puntata del reality, in onda su Canale 5, Alfonso Signorini ha deciso di intervenire in prima persona e ha parlato a lungo con Lulù. La principessa non riesce a staccarsi da Manuel, che però ha già messo in chiaro più volte di non essere interessato a lei per nessun tipo di relazione che vada oltre l’amicizia. La 22enne però non sembra intenzionata a rassegnarsi al rifiuto, e fa di tutto per isolare il ragazzo dal resto del gruppo.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, Alfonso Signorini interviene: parole di ghiaccio

“Lui non ti vuole, non fare la bambina”, ha detto Alfonso Signorini a Lulù. Sebbene Manuel abbia trascorso gli ultimi giorni a spiegare alla principessa di non essere più coinvolto emotivamente in quella che sembrava potesse essere una futura relazione, lei non si stacca un attimo da lui. “È bello quello che tu provi, ma bisogna che sia reciproco” ha provato a spiegarle Signorini. “Devi dare a Manuel la possibilità di vivere la sua esperienza, così rischi di rovinargliela… devi avere rispetto e maturità” ha continuato. Poi la frase che più di ogni altra ha spezzato il cuore della principessa: “Non farti castelli in aria, ti ha detto che non ti vuole vicino. A volte hai dei problemi a controllare le tue emozioni e ti comporti come una bambina”.

La Selassiè ha giustificato il suo comportamento raccontando alcune delle situazioni difficili vissute in passato, che a sua detta l’hanno portata ad essere molto insicura ed emotivamente dipendente. Durante gli ultimi giorni la ragazza ha provato ad allontanare Bortuzzo dal resto del gruppo, scatenando ovviamente una reazione negativa da parte di Manuel. “Io mi sono lasciato andare di cuore all’inizio, avevo bisogno di affetto, poi mi sono auto limitato perché ho visto scene che ho già vissuto in passato e non voglio rivivere…” ha spiegato il giovane. “Ho problemi fuori da qua, voi lo sapete bene, quindi ci sono dei momenti in cui mi faccio prendere dal panico e ho degli atteggiamenti infantili”, ha provato a giustificarsi la Selassiè in risposta.

Il confronto si è concluso con una frase che sembra aver messo finalmente fine a questo rapporto. A proposito di Lulù Manuel ha spiegato ancora una volta: “è una bellissima ragazza, mi piace come persona, ma non ho interesse ad andare oltre”. Poco più tardi, in confessionale, Bortuzzo ha ringraziato Signorini per essere intervenuto in quella che sembrava una triste storia senza fine.