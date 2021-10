“Strepitosa” Sara Croce, la spallina del top scende giù: il davanzale implode, tutto in vista! – FOTO

Sara Croce è davvero sexy: la modella ha appena condiviso online una fotografia in cui la spallina del top scivola pericolosamente giù.

Sara Croce è una modella dotata di una bellezza inaudita che ha raggiunto il successo partecipando a programmi targati Mediaset come ‘Ciao Darwin’ (è stata Madre Natura) ed ‘Avanti un altro’ (la Bonas). La giovane ragazza è diventata una vera e propria star anche sui social network: i suoi post sono spesso bollenti ed infuocati e mandano in visibilio la platea.

Il suo fisico esplosivo e il suo viso luminoso non passano mai inosservati. L’ultima foto che ha condiviso online è semplicemente sbalorditiva: l’outfit pazzesco “indossato” dalla nativa di Garlasco manda in subbuglio Instagram. La 23enne mette in mostra le sue curve pericolose: la spallina scivola giù e scopre un bel vedere da fantascienza.

Sara Croce, la spallina scivola giù: forme bollenti in vista

