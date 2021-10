“Un Posto al Sole” anticipazioni 14 ottobre: la decisione di Rossella

Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole. Rossella è sempre più presa da Riccardo e per questo ha intenzione di prendere una decisione

Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole. Siamo arrivati al quartultimo appuntamento della settimana e tutti sono curiosi di vedere cosa accadrà tra Riccardo e Rossella. La giovane tirocinante ha realizzato che Riccardo non l’è affatto indifferente, e per questo motivo ha intenzione di prendere una decisione che spiazzerà tutti. Il volontariato in ospedale le piace molto e non ha intenzione di rinunciarci, ma non sembra intenzionata neanche a rinunciare davvero a Riccardo. Che cosa succederà?

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Nel frattempo, Renato non si è ancora liberato dalle accuse per l’aggressione a Susanna. Niko si è ritrovato da un momento all’altro in una situazione scomoda: deve riuscire non solo a cercare di capire chi è che ha aggredito la sua ex fidanzata, ma anche di scagionare suo padre che potrebbe finire nei guai. Dopo più di un mese passato a lottare per cercare la verità, Niko avrà un crollo e Renato realizzerà di aver messo troppe pressioni a suo figlio. Forse è arrivato il momento di cominciare a prepararsi al peggio, perché dopo più di un mese di ricerche, non riescono a trovare il vero responsabile dell’aggressione della giovane Susanna. Anche il suo ex fidanzato alla fine è riuscito a dimostrare di essere innocenti e Niko non sa davvero più che cosa fare: gli indizi sembrano essere definitivamente finiti.

Cristina torna a Napoli di nuovo e Marina ha modo di vedere il rapporto tra lei e Roberto: realizzerà che il suo ex marito è troppo accondiscendente con la figlia.