“Lascia Icardi e vieni con me” Wanda Nara folgora i fan a colpi di FOTO: è inarrestabile

Continuano lo shooting fotografico di Wanda Nara tra le vie di Parigi: la bella moglie di Icardi a colpi di immagini sta facendo venire un forte batticuore ai fan

Non si arresta lo shooting fotografico di Wanda Nara per le strade di Parigi. La capitale francese in questi giorni è lo sfondo di una serie di scatti in cui la moglie di Icardi è riuscita ad abbagliare i follower.

In ogni foto infatti la bella argentina incanta non solo per le sue forme generose ma anche la bellezza degli abiti e degli accessori che ha deciso di sfoggiare. La sua eleganza e l’indiscutibile fascino riescono a essere esaltati dai particolari del suo ricercato outfit.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Che bella”, Federica Pellegrini non riesce più a farne a meno. Lascia i fan senza parole – FOTO

Wanda Nara, la foto lungo la Senna di Parigi

Per vedere Wanda Nara a Parigi vai su Successivo