Aida Yespica blocca Instagram: scende dalla macchina e mostra le sue gambe interminabili. Lo spacco provoca le vertigini

Aida Yespica è tornata in tv da poco e alle telecamere di “Storie italiane” ha mostrato il suo lato più fragile. Quello di donna e mamma che ha fatto un tuffo terribile nel passato.

Ha raccontato il dramma di essere stata violentata da un uomo, un amico di famiglia, quando aveva solo sette anni. “Avevo rimosso tutto ma poi nel 2016 mi sono arrivati tutti i ricordi ascoltando una donna che aveva subito delle violenze” ha detto in lacrime raccontando quello che ha definito una “cicatrice che mai si chiuderà”.

Aida Yespica, spacco da vertigini: la FOTO

View this post on Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Lei la chiama semplicità, i suoi follower una bomba dalla quale è difficile uscire immuni. Aida Yespica torna su Instagram con un nuovo scatto ed il battito del cuore accelera.

Un condensato di bellezza, sensualità ed eros che non ha precedenti. La showgirl è pronta per uscire dalla macchina e sfodera una delle parti migliori. Outfit elegantissimo ed un total black da incorniciare. A spiccare sono i tacchi vertiginosi fucsia ed il suo fisico bombastico, quello che non ha mai perso nonostante sia ormai lontana dalla televisione che l’ha lanciata molti anni fa.

Lato A che si fa guardare e gambe interminabili che attirano lo sguardo. Lo spacco è così profondo che provoca le vertigini. Sale su, fino all’inguine tanto che sembra non finire mai e Aida mostra delle gambe da sogno e stuzzica la vista.

Cosa ci sarà sotto quel vestito tutto aperto? I suoi follower perdono la concentrazione e gli occhi rimangono puntati su quelle gambe così perfette. La showgirl alza leggermente la gamba sinistra ed i pensieri proibiti volano.

“Ti ci vuole il porto d’armi per quelle gambe” le scrive uno dei suoi follower decisamente su di giri per la visione. La Yespica scrive a corredo della foto “La bellezza della semplicità 🎈” e per i suoi fan è la regina incontrastata di Instagram.