“Come posso ancora impazzire per te?” Alba Parietti show su Instagram. Lingua di fuori e simpatia irrefrenabile – FOTO

Alba Parietti. La presentatrice e showgirl torinese è impegnata nel talent “Tale e quale show”. Offre un piccolo spoiler sulla prossima puntata

L’edizione di quest’anno di “Tale e quale show” è davvero scoppiettante. Partita lo scorso 17 settembre su Rai Uno, vede un cast di concorrenti vip preparati, simpatici, agguerriti quanto basta, tra cui regna sovrano il desiderio di godersi il momento, divertirsi e far divertire il pubblico.

Le intenzioni sono ben ripagate. Il programma svetta in classifica tra i più seguiti settimana dopo settimana, sbaragliando la concorrenza delle reti “dirimpettaie”. Una nota di merito la deve soprattutto Alba Parietti. La famosa showgirl e presentatrice di certo non aveva bisogno di rilanciare la propria notorietà, nè dimostrare il suo talento. Perché, dunque, partecipare?

Alba Parietti: una sorpresa puntata dopo puntata a “Tale e quale show”

Alba Parietti è stata spinta unicamente dal desiderio di mettersi in gioco a 60 anni e regalare (insieme ai suoi compagni d’avventura) un momento di puro intrattenimento agli spettatori da casa. Il format del programma si basa non solo sulle doti canore ma specialmente su quelle reinterpretative di personaggi celebri del panorama musicale.

Ricordiamo che nessuno dei concorrenti canta in playback, tutto si svolge rigorosamente dal vivo. L‘Alba Nazionale ha fatto un percorso partito a stenti. Nella prima puntata le è stata affidata Loredana Bertè, una prova non certo facile. É arrivata, infatti, in fondo alla classifica (11° posto).

Si è poi ripresa pian piano con il passare del tempo. Ha risalito la china proponendo Damiano dei Maneskin (9° posto), ha guadagnato due posizioni con Patty Pravo (7° posto) e ha fatto un uleriore balzo in avanti durante l’ultima puntata con Guesh Patti (6° posto, pari merito con Stefania Orlando).

Come andranno le cose domani, 15 Ottobre? Manterrà questo trend positivo? Carlo Conti si appresta a presentare un nuovo appuntamento di “Tale e quale show”. Alba Parietti fa un piccolo spoiler e ci dice quale personaggio dovrà interpretare.

Su Instagram appare raggiante, gioca con la fotocamera: lingua di fuori, grande simpatia e sensualità dirompente. Si rivolge a uno dei giudici più taglienti dell’edizione attuale: “Caro Cristiano Malgioglio, ecco la prossima volta mi presento così… chiama l’esorcista esco da questo corpo e divento Ornella Vanoni“.

Il pubblico? La adora. Tanti attestati di stima. C’è chi la segue da anni e dice: “Mamma mia, come posso ancora impazzire per te? Sei immortale”.