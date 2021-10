In conclusione della puntata odierna di “Le mattine di Radio Capital” Ambra Angiolini ha deciso di commentare la separazione da Massimiliano Allegri.

Da giorni ormai il gossip italiano non parla d’altro che di Ambra Angiolini e dell’ex fidanzato Massimiliano Allegri. La coppia aveva iniziato a convivere a Milano pochi mesi fa, ma negli ultimi giorni Ambra ha scoperto un presunto tradimento avvenuto da parte di lui. Non appena la notizia è diventata di dominio pubblico i giornalisti hanno preso d’assalto la donna, a cui è stato addirittura consegnato un tapiro d’oro da Striscia la Notizia. La consegna del tapiro è stata, giustamente, giudicata del tutto inappropriata: non solo dal pubblico, ma anche la figlia di Ambra è intervenuta a difendere la madre sui social. La Angiolini comunque non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, e oggi ha deciso di concludere la giornata lavorativa con un’affermazione che chiarisce tutti i dubbi.

Ambra Angiolini, la rottura con Massimiliano Allegri non è nessuna sconfitta

Per la delusione del mondo del gossip (e probabilmente anche di Striscia la Notizia) Ambra non si è mai dimostrata sconvolta dalla rottura con Massimiliano Allegri. Questa mattina in conclusione del suo programma radio “Le mattine di Radio Capital”, in onda alle 11:00 su Radio Capital, la Angiolini ha letto ad alta voce un suo pensiero.

“Esiste per tutti il giorno Zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio, e negli inizi non si conosce la sconfitta”. Le parole di Ambra non lasciano spazio a dubbi: nonostante non dev’essere facile cancellare una relazione durata quattro anni, lei è pronta a farlo.

Il settimanale “Chi” è stato il primo a raccontare al pubblico la notizia della fine della relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Secondo i giornalisti lei avrebbe “provato a salvare il rapporto fino alla fine”, ma lui ha deciso di non collaborare in nessun modo.