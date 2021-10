Arisa incontenibile mentre fa le prove, il davanzale scoppia e ti manda al manicomio – FOTO

Arisa in sala prove sfoggia un lato A incredibile. La cantante mette tutto in bella vista ed i fan impazziscono

Tutto pronto ormai per il grande debutto della nuova edizione di “Ballando con le Stelle” che torna sabato in prima serata su Rai 1. Cast stellare anche quest’anno quello che Milly Carlucci è riuscito a costruire. Tra i grandi nomi che si mettono in gioco a suon di musica e passi di danza c’è anche Arisa.

Capelli corti e colorati di blu, così la cantante lucana affronterà la sfida di Rai 1 insieme al suo maestro Vito Coppola. Di certo lei è uno dei personaggi che incuriosisce di più ed i suoi fan non vedono l’ora di vederla in pista tra due giorni.

