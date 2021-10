“Beautiful”, anticipazioni puntata 14 ottobre: disputa tra genitori

Beautiful, anticipazioni 14 ottobre: Brooke si complimenta con Hope. Liam Spencer minaccia l’ex moglie Steffy.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Steffy discutere aspramente con Liam. I due sono ormai ai ferri corti ed il futuro di Kelly è in bilico. Lo Spencer è deciso a portarla via per lasciare alla Forrester il tempo di riprendersi e disintossicarsi dagli oppiacei che sta assumendo, mentre lui lo accusa di stargli portando via l’unica cosa che le è rimasta. Thomas intanto ha iniziato a insinuare che Liam non sia davvero interessato alla salute di Steffy, ma sia solo intenzionato a sedurla. La cosa non lascia indifferente Hope, che è da anni in lotta con la Forrester. La Logan, tuttavia, cerca di non darlo a vedere.

Beautiful, anticipazioni 14 ottobre: Steffy contro Liam

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Liam e Steffy continueranno a discutere. Lo Spencer ribadirà la necessità di allontanare Kelly per un po’ dall’atmosfera tossica della casa sulla scogliera, mentre la Forrester accuserà l’ex marito di volerle portare via la bambina esattamente come un tempo le ha portato via “Phoebe” (Beth). Dal confronto tra i due emergerà come Steffy non abbia mai realtà superato l’allontanamento dalla bambina che ha cresciuto per quasi un anno.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Brooke si complimenterà con Hope per come sta gestendo la situazione con Liam. La giovane Logan sosterrà di fidarsi ciecamente del marito e di condividere la sua preoccupazione per Kelly. È meglio che la bambina resti con lei e con Liam per un po’, almeno finché Steffy non sarà in grado di prendersene cura.

La prossima puntata di Beautiful andrà dunque in onda giovedì 14 ottobre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.