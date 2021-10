Eva ancora una volta dimostra a tutti di essere una delle donne più belle ed esplosive del mondo intero: la star ungherese piazza il suo fondoschiena proprio davanti all’obiettivo.

Eva è inconfutabilmente una delle donne più belle ed esplosive del mondo intero: la nativa di Gyor lo dimostra praticamente tutte le sere condividendo fotografie bollenti in cui piazza in bella vista le sue curve pericolose (accompagnate dalle sue celebri frasi e massime di vita, scritte sia in lingua inglese che in quella italiana).

L’ex attrice dei film a luci rosse, questa sera, ha sfoggiato un costume intero che c’è, ma che copre praticamente poco e niente. La 48enne piazza il suo incredibile fondoschiena proprio in primissimo piano, davanti all’obiettivo. I followers sono al settimo cielo e stanno mostrando tutta la loro gioia attraverso commenti memorabili.

Eva piazza il didietro davanti all’obiettivo: caos sul web

Eva, nello scatto in questione, è in spiaggia e porta delicatamente le sue mani dietro alla nuca per assumere una posa da sirena. Il costume da lei indossato copre soltanto la schiena, ma non il suo didietro: i glutei sono in bella mostra e fanno salire la temperatura su Instagram.

Il suo stacco di coscia è più unico che raro: davanti a questo spettacolo infuocato, è difficile concentrarsi su altre cose. “Spettacolare come sempre”, “Io ti adoro…sei il mio sogno da sempre”, “Che spettacolo”, “Eva, che dirti…grazie”, “Una ragazzina”, si legge. Qualcuno, invece, focalizza la sua attenzione su una delle parti più belle dello scatto. “Che belle natiche, sei una statua”, ha scritto.

“Un’ombra scura ha bisogno di luce per esistere, ma la luce non ha bisogno che l’oscurità sia luminosa”: questa la splendida frase che ha accompagnato lo scatto disarmante pubblicato questa sera sul web.