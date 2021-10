Carolina Stramare, lo slip trasparente sprigiona l’eros: l’inquadratura si ferma proprio lì – FOTO

Carolina Stramare sorprende tutti con questa lingerie trasparente in pizzo. L’inquadratura si ferma proprio lì.

Carolina Stramare è oggi un’affermata modella che ha proseguito la sua carriera nel campo della moda. Campagne promozionali, sfilate, eventi…l’ex Miss Italia si destreggia tra numerosi impegni. Scelta sovente come testimonial per i brand più rinomati, Carolina porta tanta professionalità ed una presenza fuori dal comune.

Il segreto della sua bellezza? Sicuramente un’ottima base genetica ma anche tanto allenamento ed una sana alimentazione, tutti ingredienti che la rendono sempre appetibile dalle principali case di moda. L’ultima foto ha sprigionato l’eros: colpa delle trasparenze eccessive e di quell’inquadratura che parte proprio da lì.

Carolina Stramare, slip in pizzo e quelle trasparenze che non lasciano dubbi

Cosa si può dire di quest’ultima foto postata sui social nella quale la Stramare è adagiata e viene ripresa in lingerie blu e trasparente? Si rimane letteralmente senza parole. La focosità trasmessa da questa visione è qualcosa di impareggiabile…da perfetta modella Carolina assume una posa seducente a cui accompagna uno sguardo peccaminoso e misterioso…ma lo slip rivela e non poco.

Le trasparenze aprono la mente di chiunque guardi lo scatto e si perde in queste porzioni di corpo meravigliose e assolutamente perfette, attivando un meccanismo sensuale che non scende mai nella volgarità. La foto è realizzata in collaborazione con Yamamay. Tra le storie ulteriori spunti per ammirare la modella anche di spalle, un fondoschiena da urlo.

I commenti dei fans non tardano ad arrivare, la cosa bella e da apprezzare è che sono tantissime anche le fan – quindi di sesso femminile – a complimentarsi per questa visione. Come spesso accade, “Bellissima” e “Meravigliosa” sono i complimenti per vanno per la maggiore.

La Stramare riceve sempre il calore del suo pubblico, ne sono prova i singoli post che la stessa periodicamente pubblica. Spesso definita dai fans la “Miss più bella di sempre” al pari della sua collega Miriam Leone, chi si aggiudica tale titolo?.