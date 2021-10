Il nuovo trailer de “La casa di Carta” ci conduce alla fase finale. Immagini forti che svelano la decisione del Professore

L’abbiamo atteso per mesi con trepidazione e quando è arrivato ci ha lasciato ancora una volta con l’amaro in bocca e con il fiato sospeso. Parliamo dell’ultimo e imperdibile capitolo de “La Casa di carta”. Netflix ha rilasciato solo i primi cinque episodi e ha dato appuntamento al 3 dicembre per vedere gli ultimi cinque, quelli che chiuderanno per sempre una delle saghe più amate degli ultimi tempi.

Chi ha amato il personaggio di Tokyo è rimasto senza parole di fronte alla sua dolorosa morte, una fine coraggiosa la sua con la quale ha cercato di proteggere, ancora una volta, i suoi amici. E tutti gli altri che fine faranno? Riusciranno a scamparla ancora una volta uscendo illesi dalla Banca di Spagna o sarà la resa dei conti per tutti?

“La casa di Carta”, la vendetta e l’arresto

Da ieri è stato rilasciato il nuovo trailer che anticipa alcune immagini degli episodi conclusi de “La casa di carta” e c’è da dire che il finale sarà davvero senza fiato. Scopriremo le sorti di Lisbona ma anche del Professore.

Immagini già viste si alternano a quelle inedite. Così il trailer de “La casa di carta” inizia a prepararci per il grande viaggio verso il capitolo finale. Ormai siamo alla resa dei conti e anche se la disperazione nei volti dei protagonisti è lampante non è ancora finita.

Il Professore appare più agguerrito che mai ed è pronto alla sua vendetta. “Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti – recita la sua voce di sottofondo mentre lui impugna la pistola – e non permetterò che cada nessun altro per questa rapina” aggiunge.

Continuano le esplosioni ed i colpi di mitra e a finire nelle grinfie dell’esercito è proprio una delle persone a lui più care: Lisbona.

Le immagini parlano chiaro: l’ex ispettrice viene catturata ed il resto è tutto da vedere perché sicuramente ci aspettano ancora tanti colpi di scena.