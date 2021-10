Chi è Alvise Rigo: vita, carriera, fidanzata, tutto sul concorrente di “Ballando con le stelle”

Tra i concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le stelle” ci sarà anche Alvise Rigo, ex rugbista che si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo. Ecco alcuni dettagli sulla sua vita e carriera

Fortemente voluto da Milly Carlucci, nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle ci sarà anche Alvise Rigo. Ex rugbista professionista, oggi è un modello e un personal trainer che si sta facendo strada in televisione. L’esperienza nello show di Rai 1 gli permetterà di farsi conoscere e di presentare al pubblico un parte inedita di sé, che vada oltre la bellezza fisica. Definito il “Can Yaman italiano“, è pronto a scendere in pista per mostrare come se la cava nelle vesti di ballerino.

Chi è Alvise Rigo: tutto sul concorrente di Ballando con le stelle

Una passione per lo sport, la sua, che lo accompagna fin da piccolo e durante tutto il suo percorso di studi. In modo particolare Alvise Rigo si specializza nel rugby riuscendo a intraprendere una carriera da atleta professionista.

Sono diverse le maglie che indossa nel corso degli anni: da quella del Mogliano Rugby a quella del Lazio. L’ultima stagione prima del suo ritiro -avvenuto lo scorso anno- la gioca con il Valsugana Rugby, per poi appendere al chiodo la sua maglia.

Alvise decide di cambiare vita e si trasferisce a Milano dove inizia una carriera da modello e da personal trainer, ruolo con il quale appare spesso anche in televisione. Il pubblico potrebbe ricordarlo anche per essere stato uno dei valletti di Antonella Clerici nel corso del Festival di Sanremo 2020.

Non si sa molto della sua vita privata che preferisce non condividere neppure tramite i social media. Nel corso di un’intervista rilasciata lo scorso anno dichiarò di essere single, dopo aver concluso una storia importante. Attualmente il suo stato sentimentale è ignoto.

Per lui ora inizia una nuova avventura e avrà modo di mostrare le sue capacità sulla pista da ballo. Rigo sarà in gara a Ballando con le stelle accompagnato dalla maestra Tove Villfor.