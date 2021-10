Noto protagonista del mondo del calcio, Fabio Galante parteciperà alla nuova edizione di “Ballando con le stelle”. Ripercorriamo insieme la sua vita e carriera

Tredici concorrenti pronti a salire palco di Ballando con le stelle, la cui nuova edizione avrà inizio sabato 16 ottobre. Tra di loro anche un noto nome proveniente dal mondo del calcio: Fabio Galante. L’ex calciatore e oggi dirigente e allenatore si metterà alla prova su un campo totalmente differente. Come se la caverà come ballerino? Prima di scoprirlo ripercorriamo brevemente la sua vita e carriera.

Chi è Fabio Galante: tutto sul concorrente di Ballando con le stelle

Fabio Galante è noto al pubblico per la sua carriera calcistica, iniziata in giovane età. Approda in Serie A a soli 19 anni vestendo la maglia del Genoa, prima di essere acquistato dall’Inter. Il difensore, prima del suo ritiro avvenuto nel 2011, ebbe modo di giocare anche nel Torino e nel Livorno, per poi terminare la sua carriera al Molin Nuovo Ponte.

Il calcio resta tuttavia la sua grande passione e seppur non scendendo in campo trova il modo di consolidare il suo posto all’interno di questo mondo. Prima come direttore sportivo del Chiasso, poi con il titolo di allenatore dopo aver conseguito il corso UEFA richiesto. Dal 2018 è tornato all’Inter dove è attualmente impegnato come osservatore.

In passato l’ex calciatore è stato spesso al centro delle pagine di gossip per le sue numerose frequentazioni e relazioni con donne dello spettacolo. Si ricorda la sua storia con Laura Freddi e quella con Giorgia Palmas, ma anche i flirt con Sarah Nile e Giorgia Surina. Galante è attualmente legato a Francesca Falomo con la quale convive da anni. Stando alle parole del diretto interessato i due starebbero pensando al matrimonio.

L’osservatore dell’Inter ha accettato con piacere l’invito di Milly Carlucci e farà il suo debutto sul palco di Ballando con le stelle questo sabato su Rai 1.