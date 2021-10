Chi è Valerio Rossi Albertini: vita, carriera, tutto sul concorrente di “Ballando con le stelle”

Non solo personaggi dello spettacolo nel cast di “Ballando con le stelle”, ci sarà infatti anche il fisico Valerio Rossi Albertini. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui

Ultime prove per i concorrenti di Ballando con le stelle che sabato 16 ottobre daranno inizio alle danze. Un cast variegato quello di questa nuova edizione che, tra personaggi dello spettacolo, vede spiccare il nome di un fisico nucleare. Si tratta di Valerio Rossi Albertini, professore al quale negli ultimi anni è stato dato spesso spazio in televisione. Ospite di alcune note trasmissioni come “La vita in diretta” o “Agorà” ha condiviso il suo sapere con i telespettatori. Ora è pronto a farsi vedere in un ruolo del tutto differente.

Chi è Valerio Rossi Albertini: tutto sul concorrente di Ballando con le stelle

Classe 1963, Valerio Rossi Albertini ha conseguito la laurea in fisica nucleare presso l’Università La Sapienza di Roma e successivamente un dottorato di Ricerca in scienze dei materiali. Le sue ricerche sulle fonti di energia alternative lo portano a diventare il primo dottore in Italia a occuparsi di questo.

Dedica la sua vita alla ricerca e alla divulgazione del suo sapere scientifico, rappresentando il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). È anche professore universitario e nel corso degli anni ha pubblicato centinaia di articoli scientifici, anche su riviste internazionali.

Viene chiamato spesso ospite di trasmissioni televisive nelle quali si occupa di divulgazione scientifica. Il suo scopo è anche quello di chiarire dubbi e avvicinare il pubblico, in particolare quello più giovane, a questo campo.

Non si sa molto, se non nulla, della sua vita privata essendo una persona piuttosto riservata. Una scelta, quella di Milly Carlucci, che ha spiazzato e incuriosito. Valerio Rossi Albertini si ritroverà per la prima volta in un ruolo totalmente inedito e in un contesto distante dal suo mondo. Eppure qualcosa lo ha spinto ad accettare la richiesta della presentatrice, che lo ha voluto come concorrente per questa nuova edizione di Ballando con le stelle.

Per scoprire qualcosa in più sul noto fisico l’appuntamento è con la prima puntata dello show di Rai 1.