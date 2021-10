Cortisolo alto? Niente paura, scopri come combattere l’ormone dello stress

Il cortisolo alto provoca una serie di problemi al nostro organismo, ragion per cui sarebbe meglio tenerlo sempre sotto controllo. Scopriamo come.

Se non hai mai sentito parlare del cortisolo devi in primis sapere che è anche molto conosciuto come l’ormone dello stress. Quando le ghiandole surrenali ne producono in abbondanza ci sono degli effetti negativi sul nostro organismo. Nelle giuste quantità, il cortisolo è utilissimo in quando:

mantiene costanti ed inalterati i livelli di zucchero nel sangue

abbassa la pressione arteriosa

regola la normale funzionalità del cuore

In caso di eccessivo stress, la tiroide (ghiandola endocrina che ha lo scopo di sollecitare e stimolare il corpo nell’accrescimento, nell’apparato cardiocircolatorio, etc.) inizia a funzionare in malo modo e più cortisolo produce a causa dello stress più si crea un malessere fisico. In pratica è un cane che si morde la coda.

Quando la nostra tiroide, situata alla base del collo verso la gola, funziona male, possiamo riscontrare alcuni sintomi, come: ritenzione idrica – disturbo del sonno – alzamento della glicemia – sovrappeso – stanchezza perenne – problemi di memoria. Per scoprire se abbiamo il cortisolo alto ci basterà fare un semplice esame del sangue o delle urine.

Che cos’è lo stress? E come possiamo tenere a bada il cortisolo?

Durante la giornata ci capita spesso di dire o di pensare: Che stress! Ma in realtà sappiamo di cosa stiamo parlando? In fin dei conti lo stress non è solo cattivo, in quanto esiste anche lo stress buono. Non te l’aspettavi, eh? Invece è così. Lo stress positivo da al nostro organismo forza, resistenza, volontà, permettendoci di affrontare le piccole sfide quotidiane. Se per mille combinazioni, lo stress diventa eccessivo, si va in contro allo stress cattivo.

Dal momento che produciamo cortisolo quando viviamo troppo stress cattivo, grazie a degli impulsi del cervello che sollecitano la nostra tiroide, dovremmo imparare a stare calmi, so benissimo che è più facile a dirsi che a farsi, ma ci tocca.

Ma come funziona il rilascio del cortisolo – stress buono? Il cervello da un input alla tiroide che provvede a rilasciare nell’organismo il cortisolo, quando siamo stressati ai massimi livelli c’è un aumento della glicemia e dei grassi nel sangue. Questo rilascio di più fattori ci da energia. In pratica la combinazione cortisolo, glicemia e sangue libera l’adrenalina e noradrenalina, provocando un aumento della pressione sanguigna che a sua volta aumenta le prestazioni fisiche e mentali. Dopo aver espletato la nostra missione il corpo ritorna al suo normale equilibrio, ci rilassiamo e continuiamo le nostre attività.

Se vogliamo essere proprio zelanti, possiamo inoltre dire che il ciclo dello stress ha tre fasi, in quanto è un ciclo: Allerta – resistenza (dove viene prodotto il cortisolo) – esaurimento.

Dal momento che lo stress cattivo, ovvero quello protratto nel tempo, provoca una serie di disturbi come, ipertensione, disturbi del sonno, fame nervosa, debilitazione del sistema immunitario, arteriosclerosi, dobbiamo seguire delle semplici regole per stare bene.

Come combattere lo stress? E’ molto facile