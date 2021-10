“Mamma mia!” Fatima Trotta in posa super sexy svela tutto, la visione è maestosa – FOTO

Sensuale e sempre impeccabile stavolta la conduttrice rivelerà tutti i segreti di una visione maestosa. Resistere al fascino di Fatima Trotta è impossibile.

Un’artista dalla mille sfaccettature, l’attrice e conduttrice di origini partenopee, classe 1986 Fatima Trotta, è la nuova guida del varietà televisivo, “Honolulu“, in onda tutti i venerdì, in prima serata, su Italia 1. Brillante asso nella manica per alcune celebri commedie proiettate sul grande schermo, a partire dal 2006, l’attrice nata sotto il segno del Cancro, ha preso parte alla realizzazione di esilaranti pellicole, come “Andiamo A Quel Paese“, di Ficarra e Picone, ed ancor più recentemente a “Matrimonio al Sud” su regia di Paolo Costella.

L’ex concorrente della sesta edizione di “Tale e Quale Show” ha voluto condividere nella giornata di oggi, 14 ottobre, un’istantanea dalla “maestosa visione“, rivelando poi al suo publico, più che accuratamente, tutti i suoi segreti.

“Mamma mia!” Fatima Trotta in posa super sexy svela tutto, la visione è maestosa

