Perché “Brunelleschi”? Ecco tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata del fenomeno bianconero ed azzurro Federico Bernardeschi.

Un ruolo essenziale è quello rivestito in nazionale, data la sua recente laurea a campione d’Europa 2021, come nella maglia bianconera, dall’attaccante e centrocampista, Federico Bernardeschi. Conosciuto per le sue abilità di unire la squadra in campo con il soprannome di “Brunelleschi“, in correlazione con l’omonimo e magistrale architetto quattrocentesco, Federico nasce il 16 febbraio del 1994, sotto il segno dell’Acquario, a Carrara, dove abita ancora oggi.

Con un tiro sempre mancino ed un dribbling più che affidabile, Federico è solito ricoprire ad arte il ruolo di trequartista all’occasione. A soli sei anni ha inizio la sua esperienza con il pallone, per divenire contemporaneamente la sua più grande passione. Una strada che dall’Atletico Carrara, ancor piccolissimo, all’Empoli, lo porterà ad inizio anni 2000 a vestire la maglia viola, dove tornerà a ricoprire un ruolo di primaria importanza dieci anni più tardi, nel 2014. Un anno prima si può ricordare invece il suo apporto in serie B, giocando con il Crotone.

Leggi anche —>>> Calciomercato Napoli, via Lorenzo Insigne: incontro con i dirigenti

Federico Bernardeschi moglie, stipendio e altre curiosità sul “Brunelleschi” della Juve

Potrebbe interessarti anche —>>> Federico Chiesa curiosità sull’attaccante della Juve: fidanzata, carriera, stipendio..

La piena scoperta del “Brunelleschi” avverrà però attraverso il team bianconero a partire dall’estate del 2017. Con la Juventus Federico sarà interattivo artefice, assieme ai suoi compagni di squadra, di ben due scudetti, ma soltanto dopo aver vinto la Coppa Italia nel 2018, e dunque ad un solo anno dal suo arrivo. Guidato da Massimiliano Allegri nei tempi d’oro, il futuro lo poterà alla conquista anche della Supercoppa.

Lo stipendio attuale di Federico si aggirerebbe, secondo fonti ufficiali, intorno ai 4 milioni di euro netti. Sulla vita privata del giocatore non si può nascondere molto, visto il grande interesse delle testate di gossip dedicato a lui nel corso della sua carriera.

Uno dei fatti di maggiore rilevanza sembra che risalga proprio all’evento inatteso e relativo alla nascita della sua primogenita Deva nata dall’amore con Veronica Ciardi, moglie dell’attaccante, nonché attrice ed ex gieffina. La seconda figlia della coppia, Lena, è venuta al mondo invece in questo 2021.