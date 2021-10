“Un uragano di capelli rovesciato”, Flora Canto labbra carnose da baciare e seno che esplode nel petto – FOTO

La showgirl e neo mamma ha stregato con un primo piano di lei illuminata dal sole, capelli mossi dal vento e labbra incandescenti.

Forse in molti ricorderanno l’allusione del testo che la bellissima neo mamma Flora Canto ha usato come didascalia al suo ultimo post Instagram. Si tratta della canzone “Uragano Mari” di Eros Ramazzotti e la strofa usata dalla showgirl è proprio questa:

“Tu sarai per me, l’uragano Meri, un uragano di capelli rovesciato su di me, su di me, è passato come un treno, che non ferma più, questo sei tu (…)”.

Dopo la nascita del suo secondo genito Nicolò lo scorso 20 luglio, Flora risplende di una luce mistica, la gravidanza le ha fatto molto bene e ogni foto pubblicata la racconta serena e più bella che mai.

Flora Canto lascia senza parole, anche Brignano innamorato perso di lei

